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أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة تكليف الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ خطيبًا ليوم عرفة هذا العام 1440.

وترصد “المواطن” أبرز المعلومات عن الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ، حفيد الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبدالوهاب، عضو هيئة كبار العلماء ورئيس مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للحديث النبوي الشريف.

الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ، هو عضو هيئة كبار العلماء، واسمه بالكامل محمد بن حسن بن عبدالرحمن بن عبداللطيف آل الشيخ، وهو أحد أحفاد الشيخ محمد بن عبدالوهّاب.

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تعلم الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ بالمدارس النظامية متدرجًا بالابتدائية ثم الإعدادية ثم الثانوية، ثم التحق بعدها بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض بكلية الشريعة، وبعد انتهائه من التحصيل الجامعي التحق بالمعهد العالي للقضاء وتخرج منه بدرجة الماجستير.

وعمل الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ محاضرًا في كلية الشريعة لفترة عشر سنوات، وعين بعدها على وظيفة عضو إفتاء برئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء عام 1421هـ، ثم عين عضوًا بهيئة كبار العلماء السعودية عام 1426هـ الموافق 2005م، ثم عين عضوًا متفرغًا في اللجنة الدائمة للبحوث والفتوى المتفرعة من هيئة كبار العلماء في الحادي عشر من رجب عام 1426هـ.

ويشغل آل الشيخ رئاسة مجلس الأوقاف الفرعي بمنطقة الرياض..، وتولى أيضًا الخطابة بجامع الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ بالرياض منذ عام 1412هـ.

