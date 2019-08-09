المرور يبدأ تطبيق «إيقاف الخدمات» للمتقاعسين عن سداد المخالفات

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قالت مصادر، إن وزارة الداخلية وجهت إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة للبدء في تطبيق المادة 75/3 من نظام المرور، التي تتضمن إيقاف الخدمات عمن يتخلف عن سداد قيمة مخالفاته، بعد استنفاد المدد والمهل الزمنية الممنوحة له، بشرط تجاوز قيمة هذه المخالفات 20 ألف ريال.

وذكرت المصادر أن تعميمًا وصل إلى إدارات المرور من وزارة الداخلية يقضي بتطبيق هذه المادة بأسرع وقت ممكن، حتى لا تتراكم المخالفات المرورية وللمحافظة على السلامة المرورية وتحسين تحصيل غرامات المخالفات.

وتقضي المادة 75/3 من نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/115) بتاريخ الخامس من ذي الحجة 1439 على أنه: «إذا تراكمت المخالفات المسجلة على المخالف دون سداد الغرامة المترتبة عليها، فعلى الإدارة المختصة تنبيه المخالف لذلك بالوسائل التي تراها، فإذا بلغت قيمة تلك المخالفات 20 ألف ريال فأكثر أو مضت ستة أشهر من تاريخ إبلاغ المخالف بمخالفته دون سدادها، يبلغ المخالف بوجوب السداد خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا، فإذا لم يسدد بعد انقضاء هذه المدة يُحال إلى المحكمة المختصة، وفقًا للإجراءات النظامية، للنظر في إيقاف الخدمات التي تقدم له أو بعضها، حتى يتم سداد الغرامة المستحقة».

ووفق مصادر، جاء هذا التعميم عقب تلقي وزارة الداخلية في شهر رمضان الماضي برقية عاجلة من وزير المالية رئيس مجلس إدارة تنمية الإيرادات غير النفطية، طلب فيها تطبيق هذه المادة.

