الجوازات السعودية: بكل لغات العالم نرحب بضيوف الرحمن

حرصت المديرية العامة للجوازات السعودية على توفير وتأهيل كادر بشري قادر على التعامل مع مختلف جنسيات الحجاج القادمين لأداء الفريضة؛ لمساعدة ضيوف الرحمن على أداء جميع إجراءاتهم بكل سهولة ويسر.

ونجحت الجوازات في توفير موظفين قادرين على التعامل بمختلف اللغات، وأهمها: الإسبانية والتركية والإنجليزية والإندونيسية والأوردو.

وقال المتحدث الرسمي للجوازات النقيب ناصر مسلط العتيبي، إن المديرية العامة للجوازات بدأت في استقبال الحجاج القادمين للحج هذا العام 1440هـ، من خلال تجهيز كل المنافذ وزيادة منصات الجوازات لاستقبال الحجاج، وكذلك زيادة العنصر البشري في الصالات وتزويدها بالأجهزة التقنية الحديثة، كما حرصت الجوازات على تأهيل وتدريب أكثر من 500 عنصر بشري ما بين موظفين وموظفات.

وحرصت المديرية على وجود العنصر النسائي ضمن فريق الجوازات، وذلك بعد عملية تدريب وتأهيل مستمر بمراكز الجوازات للتدريب والتأهيل.