قوات التحالف تعترض وتسقط طائرة مسيّرة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه أبها

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف تمكنت، مساء أمس الخميس، من اعتراض وإسقاط طائرة دون طيار مسيّرة، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة صنعاء باتجاه أبها.

وأوضح العقيد المالكي أن جميع محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق الطائرات دون طيار مصيرها الفشل - بفضل الله - ويتخذ التحالف كل الإجراءات العملياتية وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك؛ للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين.

وأكد أن المحاولات المتكررة تعبر عن حالة اليأس لدى الميليشيا الإرهابية، وتؤكد إجرام وكلاء إيران بالمنطقة ومن يقف وراءها، كما أن استمرار تبنيها للنجاحات الوهمية عبر إعلامها المضلل يؤكد حجم الخسائر التي تتلقاها وحالة السخط الشعبي تجاهها، مؤكدًا استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه الميليشيا الإرهابية؛ لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.