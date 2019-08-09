السعودية اليوم / فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمدينة يحدد مصليات العيد



المدينة المنورة 07 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 08 أغسطس 2019 م واس

حدد فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمدينة المنورة أسماء أكثر من 262 مصلى وجامعًا، لإقامة صلاة عيد الأضحى لعام 1440هـ.

وأوضح مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمدينة المنورة الشيخ قيس بن عبدالحميد المعيقلي أن الفرع شرع في تجهيز وتهيئة مصليات وجوامع العيد بالمدينة المنورة ومحافظاتها والمناطق التابعة لها لاستقبال المصلين.

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