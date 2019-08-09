حج / الدكتور الفهد يلتقي الكشافة المساندين بمستشفى الطوارئ في مشعر منى



منى 07 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 08 أغسطس 2019 م واس

التقى المشرف العام على معسكرات الخدمة العامة التي تُقيمها جمعية الكشافة العربية

ودعا الفهد الكشافة والجوالة خلال اللقاء الذي حضره قائد عام المعسكرات الدكتور صالح بن رجاء الحربي، ومسؤول شؤون المجموعات الدكتور عبدالله بن عمر بن جحلان، إلى أهمية بذل الجهد مع أطقم المستشفى لخدمة ضيوف الرحمن من مراجعي المستشفى والمنومين فيه ورعايتهم والاهتمام بهم، والاستفادة من المهارات والبرامج التدريبية المتميزة التي تلقوها قبل مباشرتهم للخدمة التطوعية بالمستشفى ، والعمل وفق قيم وتعاليم العقيدة الإسلامية السمحة لتقديم خدمات متميزة، وتوحيد الجهود مع موظفي المستشفى للإسهام في كل ما من شأنه خدمة الحاج.

// انتهى //

01:56ت م

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منى 07 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 08 أغسطس 2019 م واسالتقى المشرف العام على معسكرات الخدمة العامة التي تُقيمها جمعية الكشافة العربية السعودية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد، اليوم، أفراد الكشافة المساندين في مستشفى الطوارئ في مشعر منى.ودعا الفهد الكشافة والجوالة خلال اللقاء الذي حضره قائد عام المعسكرات الدكتور صالح بن رجاء الحربي، ومسؤول شؤون المجموعات الدكتور عبدالله بن عمر بن جحلان، إلى أهمية بذل الجهد مع أطقم المستشفى لخدمة ضيوف الرحمن من مراجعي المستشفى والمنومين فيه ورعايتهم والاهتمام بهم، والاستفادة من المهارات والبرامج التدريبية المتميزة التي تلقوها قبل مباشرتهم للخدمة التطوعية بالمستشفى ، والعمل وفق قيم وتعاليم العقيدة الإسلامية السمحة لتقديم خدمات متميزة، وتوحيد الجهود مع موظفي المستشفى للإسهام في كل ما من شأنه خدمة الحاج.// انتهى //01:56ت م0400

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