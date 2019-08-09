من هو منفذ حادث تفجير معهد الأورام بمصر؟

2019-08-09

متابعات الخليج 365 - متابعة

كشفت وزارة الداخلية هوية منفذ حادث تفجير معهد الأورام، الذي وقع مساء الأحد الماضي وأسفر عن سقوط ٢٢قتيلًا و٤٧ جريحًا.

وتبيّن أن المنفذ هو عبدالرحمن خالد محمود عبدالرحمن، كان يقيم في مركز سنورس بمحافظة الفيوم شمال غرب مصر.

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وكشف فيديو لوزارة الداخلية المصرية أن الإرهابي وعقب تلقيه تكليفًا لخليته العنقودية من القيادي بجماعة الإخوان والهارب للخارج، أحمد محمد عبدالرحمن عبدالهادي من مواليد العام ١٩٦٠ ويقيم في مركز سنورس بمحافظة الفيوم، وتجهيز السيارة التي تحمل المتفجرات، قام بتوديع أسرته وأهله في محافظة الفيوم وتوجّه إلى محافظة القاهرة لتنفيذ العملية.

وكشف الفيديو عن قيادة الإرهابي للسيارة التي تحمل المتفجرات، ومروره بها من منطقة النزهة شرق القاهرة ثم توجهه لشارع صلاح سالم ومنه إلى منطقة حديقة الأزهر، وسور مجرى العيون، ثم إلى شارع القصر العيني، وسيره بها في الاتجاه العكسي واصطدامه بـ٣سيارات ووقوع التفجير.

وذكرت وزارة الداخلية أن منفذ الحادث، عضو حركة حسم التابعة لتنظيم الإخوان “واسمه الحركي معتصم”، مؤكدة أنه تبين أنه صدر له من قبل أمر ضبط وإحضار على ذمة إحدى القضايا الإرهابية لعام 2018 والمعروفة بطلائع حسم.

وأضافت أنه تم تأكيد هوية المنفذ من خلال مضاهاة البصمة الوراثية للأشلاء المعثور عليها والمجمعة من مكان الحادث مع نظيرتها من لأفراد أسرته، كما توصلت عمليات الفحص والتتبع للسيارة المستخدمة في الحادث عن تحديد خط سيرها قبل التنفيذ وصولاً لسيرها عكس الاتجاه بطريق الخطأ بشارع كورنيش النيل حتى منطقة الحادث.