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2019-08-09 فيديو.. كيف تنظم إدارة الحشود بالمسجد الحرام دخول وخروج مئات الآلاف من المصلين؟ متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة نشرت إمارة منطقة مكة المكرمة مقطع فيديو يوضح الجهود التي تبذلها إدارة الحشود في القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام. Advertisements وأظهر المقطع كيفية تنظيم دخول مئات الآلاف من المصلين عبر بوابات المسجد الحرام وفي الساحات الخارجية. ويُبين المقطع كذلك طريقة ترتيب خروج المصلين من المسجد الحرام بعد انقضاء الصلوات دون حدوث أي زحام، ما يعكس احترافية رجال الأمن العاملين في إدارة الحشود.









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