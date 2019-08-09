شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد وبومبيو يبحثان ملفات اليمن وإيران والأمن البحري والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365"، أ ف ب، رويترز (عدن، الرياض، واشنطن) بحث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير

بحث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو هاتفياً (الأربعاء) ملفات الأمن البحري، وإيران، واليمن. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورغن أورتاغوس «ناقش وزير الخارجية التوترات المتزايدة في المنطقة، والحاجة إلى تعزيز الأمن البحري من أجل تعزيز حرية الملاحة». وأضافت أن ولي العهد وبومبيو تطرقا إلى «تطورات ثنائية وإقليمية أخرى، بما فيها مواجهة أنشطة النظام الإيراني المزعزعة للاستقرار». وزادت: «أكد الوزير ووليّ العهد مجدداً دعمهما القوي لجهود المبعوث الأممي الخاص مارتن غريفيث لدفع العملية السياسية قدماً».

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