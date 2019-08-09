شكرا لقرائتكم خبر عن المعلمي يستقبل سفيرة المملكة في الولايات المتحدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (واشنطن)

استقبل المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي أمس (الخميس) في مدينة نيويورك، سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان. ورحب السفير المعلمي بالأميرة ريما، معبرا عن سعادته وفخره كونها أول سفيرة سعودية في تاريخ المملكة، متمنياً لسموها التوفيق في مهمتها.

كما أعرب عن تفاؤله الكبير بما ستحققه من إنجازات مهمة ترتقي بالعلاقات السعودية - الأمريكية إلى أعلى المستويات في المجالات كافة، خصوصا فيما يتعلق بتمكين المرأة وإشراكها في الخطط التنموية.

وأكد المعلمي حرص الوفد الدائم على تعزيز التواصل وتبادل المعلومات مع سفارة المملكة في واشنطن بما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة والتطلعات الكبيرة التي تصبو إليها حكومة المملكة بما يسهم في تحقيق رؤية 2030، ويبرز الجهود الكبيرة التي تقوم بها المملكة على جميع الأصعدة.

Advertisements

من جانبها، أكدت السفيرة ريما بنت بندر حرص سفارة خادم الحرمين الشريفين في واشنطن على تعزيز التعاون مع الوفد الدائم بما يخدم الأهداف المشتركة ويحقق تطلعات القيادة، معربة عن سعادتها لوجودها في نيويورك ولقائها بأعضاء الوفد الدائم والقنصلية العامة، إذ استمعت لشرح موجز عن أعمال الوفد الدائم، وعن أولويات المملكة في الأمم المتحدة والموضوعات التي تهمها على الساحة الدولية.

كما استمعت لشرح موجز عن الجهود التي تقوم بها القنصلية العامة في نيويورك في سبيل تقديم أفضل رعاية وخدمة للمواطنين في الولايات المتحدة وللزائرين للمملكة، وجهودها في متابعة القضايا التي تخص المواطنين السعوديين في الولايات المتحدة الأمريكية.

يشار إلى أن السفيرة ريما بنت بندر والسفير المعلمي التقيا بنائبة الأمين العام للأمم المتحدة السيدة أمينة محمد، وتم استعراض أوجه التعاون المثمر والفعّال بين المملكة والأمم المتحدة وسبل تعزيزها، وجهود المملكة المتعددة نحو تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وفق رؤية المملكة 2030.