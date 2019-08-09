شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق اسم الأمير محمد بن سلمان على أهم طريق في مكة المكرمة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (منى)

وافق مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل على المقترح الذي تقدّمت به أمانة العاصمة المقدسة بتسمية الطريق المؤدي إلى مكة المكرمة من محافظة جدة باسم ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، وذلك بناء على مرئيات وزارة الشؤون البلدية والقروية.

يأتي ذلك تقديراً للجهود الكبيرة والمميزة التي يقوم بها الأمير محمد بن سلمان لتعزيز مسيرة التنمية والتطور بالمملكة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتقديرا لجهود ولي العهد المباركة لخدمة الإسلام والعناية بالحرمين الشريفين والحجّاج والمعتمرين.

ويعدّ طريق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز أحد أهم طرق مدينة مكة المكرمة الحيوية من الجهة الغربية ويمتد الطريق من نقطة تفتيش الشميسي إلى المسجد الحرام بطول 23 كيلومترا مروراً ببوابة مكة المكرمة وتقاطع طريق مكة جدة السريع مع الطريق الدائري الرابع المسمّى بطريق علي بن أبي طالب، وتُقام على امتداد طريق الأمير محمد بن سلمان مشاريع عدة تشرف عليها أمانة العاصمة المقدسة وفي عدد من المواقع الاستثمارية والمخططات السكنية بمكة المكرمة.