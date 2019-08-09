شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن .. خطر أحمر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - فهيم الحامد (جدة)

«ليس من شاهد كمن سمع»؛ هذه المقولة كأنها كتبت لمركز العمليات الأمنية الموحدة 911، الذي استكمل جاهزيته لمهمة موسم حج هذا العام، بقوة بشرية تتكون من الضباط والأفراد المؤهلين تأهيلا تقنيا عاليا وأمنيا، للاستجابة السريعة للبلاغات الواردة إليهم والتعامل مع أي حالة أمنية بشكل تكاملي مع جميع قطاعات المنظومة الأمنية..

إدارة مركز العمليات الأمنية الموحدة تعمل على مدار الساعة بعدة لغات عالمية مختلفة، وذلك حفاظا على أمن وسلامة ضيوف الرحمن من مختلف الجنسيات، والاستجابة لبلاغاتهم.

وفريق عمل المركز على أتم الاستعداد والتأهب لتلقي البلاغات والمكالمات، والعمل وفق منظومة واحدة وإستراتيجية شاملة للتنسيق مع الجهات المعنية، والوصول إلى مواقع الحوادث في أسرع وقت، وأن المركز يتميز بقدرة تقنية وبشرية عالية الكفاءة تستطيع إدارة المئات من الاتصالات في اللحظة ذاتها.

ويوجد في مركز 911، مركز القيادة والسيطرة لأمن الحج والعمرة، للاستفادة من أنظمته التقنية عالية الجودة، من خلال قاعة المتابعة التلفزيونية المرتبطة بـاكثر من 5 آلاف كاميرا موزعة بين مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والحرم المكي الشريف، وقاعة إدراة الأزمات والمناسبات.

Advertisements

مركز العمليات الأمنية الموحدة 911 في منطقة مكة يعمل على مدار العام ؛ بينما يتركز عمله في توفير الأمن لضيوف بيت الله الحرام من خلال استقبال البلاغات ومتابعة تنفيذ الخطط الأمنية التي تتم مباشرة مهام متابعتها بالمركز خلال موسم الحج وتقييم نتائج الاستجابة لها، واللغات التي يتعامل منسوبو المركز بها مع المتصلين الذين لا يتحدثون اللغة العربية.

ويوجد في المركز نظام الرسائل النصية (SMS) التي يتم من خلالها إشعار مقدمي البلاغات عن الإجراءات التي يتم اتخاذها لمعالجة الحالات التي يبلغون عنها، ومستوى رضاهم عنها، ويرتبط مركز العمليات الأمنية الموحد 911 بجهات ذات علاقة في منطقة مكة المكرمة وهي القطاعات الأساسية قطاع المرور والدفاع المدني وأمن الطرق ودوريات الأمن والقوات الخاصة لأمن الحج والعمرة وعمليات الحرم المكي ويرتبط المركز بـ 17 محافظة تابعة لمنطقة مكة المكرمة ويعتبر مركز البلاغات الأمنية الموحَّد (911) بمنطقة مكة المكرمة أكبر مركز عمليات على مستوى الشرق الأوسط. وشرع المختصون في غرفة عمليات الأمن في تلقي البلاغات الخاصة بقطاعاتهم من خلال الرقم الموحد، بعد أن تلقوا تدريبات مكثفة وعالية المستوى على الأنظمة الخاصة بالمركز، ومباشرة بعض البلاغات ومعالجتها، واختبار وفحص أنظمة الاتصال؛ وهو ما حقق تشغيلا ناجحا للمركز.

ويضم المركز قسما نسائيا كبيرا جدا لاتصالات الطوارئ في مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) ، وتعمل به شابات حاصلات على مؤهلات عليا ويجدن التحدث باللغة الإنجليزية، والفرنسية ولغات أجنبية أخرى ويتعامل القسم مع موسم الحج الذي يجتذب قرابة مليوني ونصف مسلم من أرجاء العالم.

وفي قسم اتصالات الطوارئ تجلس عناصر نسائية أمام جهاز كمبيوتر داخل المركز، تتلقى بلاغات الطوارئ من المواطنين والمقيمين بالإضافة إلى الحجاج الزائرين وتتعامل الموظفات داخل القسم مع أجهزة كمبيوتر مزودة ببرامج حديثة لتلقي الاتصالات وتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية ويقمن بالرد على اتصالات هاتفية من ذكور وإناث. وتحرص الدولة على مشاركة المرأة إيمانا منها بدورها؛ حيث أصبحت موجودة في جميع المحافل في المملكة. ويعتبر قسم النساء في المركز خطوة إلى الأمام لتثبت المرأة أنها تستطيع العمل في أي مكان وفي أي مجال في إطار رؤية 2030 ويجري العمل حاليا على افتتاح مراكز مماثلة في الرياض والمدينة المنورة لـ911، ومركز العمليات يعتبر العمود الفقري لمنظومة الحج الأمنية مع القطاعات الأمنية الممثلة فيه ويعمل وفق منظومة متكاملة لتأمين رحلة الحجاج في مكة والمشاعر المقدسة.. عين ساهرة.. وتقنية عالمية ذكية.. والأمن خط أحمر.