شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: 10 روبوتات تقدم خدمات اتصال استشارية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - قال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي إن الحالة الصحية للحجاج مطمئنة ولم يتم تسجيل أي حالات وبائية، مبينا أن الوزارة هيأت 25 مستشفى، و356 مركزا صحيا، و17 مركز طوارئ على جسر الجمرات، إضافة إلى 7 عيادات متنقلة، و18 نقطة لتقديم الخدمة الصحية في قطار المشاعر.

وأفاد بأن الوزارة وفرت 180 مركبة إسعافية، منها 80 مركبة مهيأة بتجهيزات عالية، إلى جانب خدمات وقائية في 11 منفذا بحريا وبريا وجويا. وأضاف المتحدث في الصحة أن الوزارة تشارك بـ 30 ألف كادر بشري، وتم تقديم الخدمة لـ 300 ألف حاج وحاجة، وتم إجراء 25 عملية قلب مفتوح، و100 قسطرة قلبية، و15 غسيل كلى، و67 منظارا، وتنويم 2044 حالة، وتم استقبال 7 مواليد.

وأوضح العبدالعالي أن خبراء وزارة الصحة يقيمون مخاطر درجات الحرارة في هذا الموسم والتخطيط المتواصل، «أمر مقروء ولاحظنا تصاعده ونتعامل معه من منظور صحي ووقائي وتم عمل مبادرات ومشاريع نوعية للتقليل من الإجهاد الحراري عن طريق الوقاية والوصول السريع في الميدان وتقديم الخدمة من خلال 5 آلاف سرير». وحول الروبوتات أجاب المتحدث أن وزارة الصحة وفرت 10 أجهزة متقدمة تقدم خدمات اتصال استشارية عالية المستوى.