شكرا لقرائتكم خبر عن اللواء المشحن: انتهاء المرحلة الأولى من خط المشاة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)

أكد مساعد قائد قوات أمن الحج لإدارة وتنظيم المشاة اللواء عبدالرحمن بن عبدالله المشحن أن اليوم السابع من ذي الحجة شهد انتهاء المرحلة الأولى من خط سير المشاة التي تمر بثلاث مراحل بدأت منذ غرة ذي الحجة واستمرت حتى السابع من ذي الحجة وتتميز بحرية الحركة. فيما تنطلق المرحلة الثانية من 8/‏‏12 إلى مغرب 9/‏‏12 وتكون حركة الحشود فيها من الغرب إلى الشرق. فيما تنطلق الثالثة مغرب شمس يوم عرفة وتستمر حتى مغرب يوم 12/‏‏13 وتكون حركة المشاة فيها للقدوم من الشرق إلى الغرب على عدة طرق، هي مسار طريق الملك عبدالعزيز، وشارع القصر، وشارع المشاة المظلل، وشارع الجوهرة، وسوق العرب، والشارع الجديد «أ، ب»، ومسار من طريق الملك فهد والمعيصم والشعيبين قدوما.

أما طريق العودة من الغرب إلى الشرق بعد إتمام الحجاج لرمي الجمرات فيكون المسار على طرق الملك عبدالعزيز والملك فيصل ومسار من طريق الملك فهد وطريق المعيصم والشعيبين عودة، وسيسمح السير باتجاهين في جسري الملك عبدالله والملك خالد على مدار الساعة.

وشدد اللواء المشحن أن خطة المشاة في مشعر منى تعمل من خلال 30 طريقاً موزعة على 216 مركزاً، وتتوزع 35 مركزاً في مشعر مزدلفة من خلال 6 طرق، لافتاً إلى أن خط سير المشاة في المشاعر المقدسة.