شكرا لقرائتكم خبر عن السجن والغرامة والترحيل لوافدين نقلا حجاجاً غير نظاميين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

أصدرت المديرية العامة للجوازات عبر لجانها الإدارية الموسمية في مراكز مداخل مكة المكرمة قرارين إداريين بحق اثنين من الوافدين المخالفين لتعليمات نقل الحجاج عقب قيامهما بنقل حجاجٍ غير نظاميين، وتضمنت العقوبات التشهير والسجن والغرامة المالية والترحيل والمطالبة قضائياً بمصادرة المركبة المستخدمة في عملية النقل وشملت العقوبة الوافد سهيل عبدالقادر خليل وهي (التشهير والسجن 15 يوماً، ودفع غرامة مالية مقدارها 30 ألف ريال، والمطالبة قضائياً بمصادرة وسيلة النقل المستخدمة، والترحيل بعد تنفيذ العقوبة). كما شملت العقوبة الوافد غلام رسول محمد النور (التشهير، والسجن 15 يوماً، ودفع غرامة مالية مقدارها 10 آلاف ريال، والترحيل بعد تنفيذ العقوبة).

ودعت المديرية العامة للجوازات المواطنين والمقيمين كافة إلى الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، وأكدت أن رجال الأمن ينفذون مهماتهم بحزم على مختلف المداخل المؤدية إلى مكة المكرمة لضبط المخالفين وتطبيق العقوبات المقررة بحقهم.