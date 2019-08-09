شكرا لقرائتكم خبر عن «المدني» يستعد ليوم «عرفة».. مسح ميداني للمخيمات والانزلاقات والمخاطر المحتملة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)

أكملت المديرية العامة للدفاع المدني كافة الترتيبات للحفاظ على سلامة الحجاج يوم التاسع من ذي الحجة (عرفة)، لتستوعب الاستعدادات كافة المخاطر المحتملة من خلال نشر فرق المسح الوقائي لمتابعة جميع الأعمال الإنشائية والكهربائية بالخيام وتفقد المخارج والممرات، إلى جانب تحديد مواقع الإشراف الوقائي لتغطي جميع مربعات مشعر عرفة، وتأمين أحدث الآليات والمعدات لمراقبة ومتابعة حركة الحجاج.

وأكد قائد قوات الدفاع المدني بمشعر عرفة العميد تركي المطيري، جاهزية القوات للتعامل مع الحشود المليونية بمشعر عرفة من خلال دراسة وتحليل ومعرفة كل المخاطر المحتملة وتحديد الطريقة المثالية للتعامل معها، موضحاً أنه جرى تأهيل منسوبي الدفاع المدني بمشعر عرفة، لمباشرة جميع الحوادث المحتملة، وأكد أن قوات الدفاع المدني خضعت إلى كثير من البرامج التدريبية المكثفة لأداء مهماتها، وتنفيذ برامج تدريبية يومية بمواقع تمركزها خلال أعمال الحج.

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وأشار المطيري إلى أنه تم تنفيذ إجراءات الحماية المدنية في عرفة من خلال ضباط متخصصين، عملوا في مجالات تخصصية ولهم خبراتهم الكبيرة في مجال التحليل وتحديد المخاطر، ورفع تقارير مصورة وهناك أيضاً ضباط جيولوجيون لهم خبرة كبيرة في المواقع، وتحدد هذه المخاطر من خلال عمل ميداني واسع لتحديدها وتحليلها وتصنيفها ورفع تقارير مصورة للجهات المختصة، وتشمل المواقع الجيولوجية والأماكن المرتفعة والأودية والانزلاقات وغيرها، لاتخاذ الإجراءات الوقائية لمعالجة الأخطار ورفعها للجهات المختصة، وهناك أيضاً خطط للحماية المدنية، مثل إعداد الخطط للإخلاء والإيواء والإخلاء الطبي وإعادة الأوضاع، وخطط إسناد أثناء الوقوف بعرفة والمشاعر الأخرى.

من جانبه، أوضح قائد ركن السلامة بمشعر عرفة العقيد عمار مغربي أن رجال الدفاع المدني قاموا بتغطية كافة أنحاء المشعر بمجموعات الإشراف الوقائي لتشغيل مآخذ مياه الحريق في حالات الطوارئ، ومتابعة اشتراطات السلامة في مخيمات الحجيج والكشف الوقائي على كافة المباني والمخيمات في عرفة، ومراقبة عدم استخدام الغاز المسال داخل المشعر، فضلاً عن جاهزية فرق الدراجات النارية المجهزة بطفايات للحريق ووسائل الاتصال اللاسلكية في الإبلاغ عن أي مخاطر.

وقال ركن الحماية المدنية بمشعر عرفة العقيد عبدالله عثمان القرني إن الدفاع المدني يوفر كافة المستلزمات بمعسكرات الإيواء من خدمات الرعاية الصحية والإعاشة، وكذلك جاهزية خطط الإخلاء الطبي للمرضى والمصابين في حالات الطوارئ بكل أرجاء مشعر عرفة بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ أعمال الدفاع المدني ويتواجد مندوبون لها على مدار الساعة بمركز عمليات الطوارئ. أما قائد ركن الإطفاء بمشعر عرفة العقيد تركي أحمد الحصيني فأكد أن جميع الفرق مجهزة بكل ما يحتاج إليه رجل الإطفاء من معدات وآليات وتجهيزات فنية لمباشرة كافة حوادث الحريق على اختلاف أنواعها وأسبابها، مشيراً إلى أن ركن الإطفاء بعرفة تحسب جيداً لمخاطر الحريق بالمشعر.