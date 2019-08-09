شكرا لقرائتكم خبر عن «النور» تنهي معاناة حاجة فلسطينية أنهكها الفشل الكلوي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (منى)

أجرى الفريق الطبي بقسم جراحة الأوعية الدموية التداخلية بمستشفى النور التخصصي، لحاجة فلسطينية في السبعين من العمر، عملية قسطرة قلبية في وحدة عمليات الهجينة، إذ تبين أنها تعاني جسدياً بعد أن أنهكها الفشل الكلوي المزمن الذي تعاني منه، إضافة إلى انسداد كامل في الوريد المركزي، إذ تم فتح الانسداد وتوسعة الوريد بالبالون ووضع دعامتين؛ ما أدى لتحسن حالتها.

وكانت الحاجة الفلسطينية تحاملت على نفسها، رغبة في أداء فريضة الحج، وعقب تزايد سوء وضعها الصحي نقلت لمستشفى النور التخصصي، واتضح معاناتها من فشل كلوي مزمن، وبعد إجراء الأشعة الوريدية تبين وجود انسداد كامل في الوريد المركزي بالصدر.