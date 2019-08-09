شكرا لقرائتكم "الإحصاء": 143.670 حاجاً قدموا من الداخل حتى مساء اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - منى – "الحياة" | منذ 5 ساعات في 8 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 8 أغسطس 2019 / 23:50

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء أن إجمالي حجاج الداخل القادمين إلى مكة المكرمة حتى التاسعة من مساء اليوم (الخميس)، بلغ 143.670 حاجاً.



وأوضحت الهيئة، أن العدد لا يشمل حجاج الداخل من مكة المكرمة، وستٌعلن الهيئة عنهم صباح التاسع من ذي الحجة.

وأوضحت الهيئة، أن العدد لا يشمل حجاج الداخل من مكة المكرمة، وستٌعلن الهيئة عنهم صباح التاسع من ذي الحجة.

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