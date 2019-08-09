تسجيل دخول حساب المواطن الرسمي وطريقة التسجيل جديد للحصول على البدل وتقديم الاعتراض

موقع تسجيل دخول حساب المواطن الرسمي من اجل مراجعة وتحديث البيانات، وتقديم الاعتراض على قيمة استحقاق الدعم، ونتائج الأهلية للمستفيدين عقب إيداع دفعات حساب المواطن الشهرية، حيث تحتوى البوابة الإلكترونية لحساب المواطن على العديد من الخدمات، والتي في مقدمتها حسابة الحاسبة التقديرية لحساب المواطن للتعرف على قيمة ما يستحقه الفرد أو رب الأسرة من مخصصات مالية، للتغلب على الآثار السلبية جراء تطبيق الإصلاحيات الاقتصادية.

أودع حساب المواطن بدلات الدفعة 21 يوم أمس الخميس 8-8-2019، وتم وقف التسجيل على استحقاق الدفعة 22 لشهر سبتمبر، وحول موعد اعتراض حساب المواطن بعد مرور 5 أيام من موعد الصرف، من أيقونة الاعتراض عبر الخدمات الإلكترونية للبرنامج.

ناشد برنامج حساب المواطن مستحقي الدعم، بضرورة الدخول عبر رابط تسجيل دخول حساب المواطن الرسمي، والتأكد من صحة البيانات المسجلة على حساباتهم، والإفصاح عن مصادر الدخل والتعديل عليها حال وجود أي مستجدات، في الوقت الذي يجب على المستفيد المحافظة على سرية بياناته وعدم مشاركتها مع أحد، وذلك لاستمرار حصول المستحقين على الدعم النقدي وعدم تعرض الحسابات لأي مشاكل إلكترونية، والتسجيل في برنامج حساب المواطن من البوابة الرسمية فقط.

رابط تسجيل دخول حساب المواطن ومصادر الدخل

القائمين على برنامج حساب المواطن، ناشد المواطنين والمستفيدين من البرنامج بضرورة الإفصاح عن مصادر الدخل بشكل صحيح، لتطابق البيانات مع نتائج الأهلية والاستحقاق، وعلى رأسها الراتب الشهري من القطاع الخاص أو القطاع الحكومي للمستفيد شامل كافة البدلات والعلوات، والراتب التقاعدي الذي تحصل عليه المواطن من قطاع خاص أو حكومي أو عسكري عقب تقاعده.

الإفصاح عن بيانات النشاط التجاري للمواطن المستفيد أو من يرغب في التسجيل في حساب المواطن، كم ضمكن البيانات الأساسية وأي مصادر أموال أخرى، وحال الانتهاء من عملية التسجيل ورفع المستندات المطلوبة، سيتم فحص بيانات الطالب لتحديد أحقيته في الحصول على الدعم من عدمه، ويمكن متابعة نتائج الاستحقاق من خلال الدخول على رابط موقع حساب الموطن الرسمي والتعرف بعدها بالخدمات التي يقدمها البرنامج للمستفيدين.