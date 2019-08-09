أكد مدير عام فرع الهيئة العامة للرياضة بمنطقة جازان يحيى رياني أن التوجيهات صدرت بزيارة ملعب جبل الحشر الذي عمل على بنائه بشكل يشابه المسارح الرومانية، ونشرت تفاصيله “سبق” قبل يومين، موضحًا أن التفاصيل حول الملعب ستكون عقب الزيارة.
يُشار إلى أن المواطن محمد حربان الحريصي بدأ ذلك المشروع عام ٢٠٠٣، ولا يزال العمل مستمرًا حتى اليوم في الملعب بجهود شخصية منه، وقد جعله شغله الشاغل، وهو حلم راوده منذ تلك الفترة. وعلى الرغم من استمرار العمل إلا أنه بدأ اللعب فيه، واستغله الشباب رياضيًا؛ كونه يحتضن الجماهير الرياضية على مدرجاته؛ فالملعب يتسع لما يزيد على ١٠٠٠٠ متفرج، وأُقيمت عليه بطولات عدة، كان أولها ٢٠٠٦، ومنذ خمسة أعوام تم اعتماد دورة به باسم أمير المنطقة بحسب صحيفة “سبق”.
كانت هذه تفاصيل خبر مدير فرع “هيئة الرياضة” بجازان: صدرت التوجيهات بزيارة “ملعب جبل الحشر” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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