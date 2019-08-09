أمطار رعدية مصحوبة برياح مثيرة للأتربة على مناطق بالمملكة.. الجمعة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، نشاطًا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، غدًا الجمعة، ما يحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي الشرقية والرياض تمتد إلى نجران.

وأشارت هيئة الأرصاد، في بيان لها، عبر موقعها الإلكتروني، إلى استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق «جازان، عسير، الباحة» تمتد إلى مرتفعات الطائف.

وأضافت «هيئة الأرصاد» أن السماء ستكون غائمة جزئيًّا، تتخللها سحب رعدية على منطقة مكة المكرمة.

وحول حالة البحر الأحمر، أوضحت هيئة الأرصاد أن الرياح السطحية ستكون جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي وشمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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أما الخليج العربي، فالرياح السطحية ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج.

وكان المهتم بالأحوال الجوية والظواهر الفلكية أبو عبدالرحمن الحربش الصخَري، قد توقع رياحًا مثيرة للأتربة على عدة مناطق، اليوم الخميس وغدًا الجمعة، مع وجود فرصة لتشكُّل سحب رعدية على المشاعر المقدسة يومي عرفة وعيد الأضحى.

وقال الصخري –عبر حسابه بموقع التواصل تويتر- إنه يتوقع نهار الخميس وكذلك نهار غد الجمعة، أن تهب رياح شمالية متوسطة السرعة قد تثير الأتربة والغبار بقدر خفيف إلى متوسط، نواحي الكويت وحفر الباطن والصمان وسواحل الشرقية والأحساء، وأجزاء من منطقة الرياض، خصوصًا شمالها وشرقها.

كما توقع الصخري أن تتمتع مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال أيام الحج، بأجواء معتدلة ليلًا تميل إلى الحرارة وسط النهار مع احتمالية تشكُّل سحب رعدية على المشاعر المقدسة أو قربها، خصوصًا يومي عرفة وعيد الأضحى.

