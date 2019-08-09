شكرا لقرائتكم خبر عن ميليشيا الحوثي تفشل في إطلاق صاروخ باليستي بإتجاه السعودية والان مع التفاصيل

قال المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي لدعم الشرعية، العقيد الركن، تركي المالكي، أن ميليشيا الحوثي الإنقلابية فشلت في إطلاق صاروخ باليستي بإتجاه أراضي المملكة العربية السعودية .

وأوضح المالكي في تصريح صحفي أن المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران أطلقت مساء أمس الأربعاء صاروخا بالستيا من محافظة (حجة) باستخدام المباني المدنية لمكان الإطلاق في (سوق الربوع)، حيث سقط بعد إطلاقه داخل الأراضي اليمنية في محافظة (حجة).

وأضاف العقيد المالكي، أن مثل هذه المحاولات العبثية، امتداد للعمليات السابقة باستخدام الأعيان المدنية والمحمية بموجب القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، حيث قامت المليشيا الإرهابية في (20 يونيو 2019م) بإطلاق صاروخ بالستي من داخل حرم جامعة الإيمان بصنعاء وسقط في محافظة (الجوف) وسط المباني المدنية والتجمعات السكانية، وقد تمكنت من رصد واكتشاف هذا الإطلاق في حينه عدة أنظمة متقدمة تتبع لعدد من الأطراف المهتمة بالشأن اليمني وتهديد هذه المليشيا للأمن الإقليمي والدولي.

وأكد العقيد المالكي استمرار انتهاك المليشيا الحوثية الإرهابية للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية باستخدام المباني المدنية في عمليات الإطلاق وسقوطها العشوائي على المدنيين الأبرياء وكذلك التجمعات السكانية، وأن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات.