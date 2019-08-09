"هاب".. مركز إثيوبي لتدريب عارضي الأزياء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لا يخلو عالم الموضة من عارضي الأزياء الذين يرتدون الملابس المصممة حديثاً لعرضها بأفضل طريقة ممكنة، بهدف لفت الأنظار وخلق المزيد من الطلب عليها، إلا أن مركز "هاب" لتدريب مهنة عرض الأزياء في أديس أبابا، يوظف هذه المهنة كعلاج لتعزيز الثقة بالنفس في مختلف المجالات.

ويعمل كل من عارضي الأزياء "لدتو برهانو" و"أبيل ساهلو" في تدريب عارضي الأزياء، كما يوظفان هذه المهنة في مساعدة الكثيرين من عارضي الأزياء وآخرين من مختلف المجالات مثل رجال الأعمال والطلاب وآخرين كوسيلة لتعزيز الثقة بالنفس.

جمع ساهلو، وبرهانو، عارضي وعارضات الأزياء بأديس أبابا مع مجموعة من الأشخاص الذين يعانون من عدم الثقة بالنفس في مركز "هاب" لتدريب مهنة عرض الأزياء؛ كحل مناسب وعلاج فعال لسلوكيات مثل الخجل والحياء الزائد.