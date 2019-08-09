واشنطن تفرض رسوماً بالمليارات على واردات خشبية صينية

2019-08-09

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلنت وزارة التجارة الأميركية، مساء أمس الخميس، فرض رسوم جمركية تعويضية على ما قيمته 4 مليارات دولار سنويًا من الواردات الصينية من خزائن المطابخ ودورات المياه.

وتحرّكت وزارة التجارة الأميركية إثر شكوى تقدّمت بها المنظمة المهنية لمُصنّعي خزائن المطابخ الأميركية، واعتبرت أن الأثاث الخشبي المصنوع في الصين يصدر إلى الولايات المتحدة بأسعار زهيدة ويستفيد من المساعدات.

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ورأت المنظمة أن المصدرين الصينيين لهذه السلع يستفيدون من دعم يتراوح بين 10,97 و229,24 في المئة من القيمة.

ويبلغ سوق هذه الواردات في الولايات المتحدة 4,4 مليار دولار، وفق ما ذكرت “فرانس برس”.

ويأتي القرار الأميركي بعد أقل من أسبوع على إعلان واشنطن فرض رسوم جمركية جديدة على ما قيمته 300 مليار دولار سنويًا من الواردات الصينية، بدءًا من الأول من سبتمبر.