الكهرباء تعلن جاهزية محطات التحويل والتوزيع وفرق الطوارئ والصيانة بالمشاعر المقدسة

2019-08-09

متابعات الخليج 365 - واس

تفقد، رئيس القطاع الغربي المشرف على تنفيذ الخطة التشغيلية لموسم حج 1440 في الشركة السعودية للكهرباء، المهندس عبدالسلام العمري وعدد من مسؤولي الشركة السعودية للكهرباء، أمس خمس محطات تحويل ومواقع الانطلاق لفرق الصيانة والطوارئ في المشاعر المقدسة.

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وشملت الجولة التفقدية، محطات التحويل والتوزيع في منى وعرفات، وكذلك مواقع الانطلاق والجاهزية لفرق الطوارئ والصيانة في مشعري عرفات ومزدلفة ومنى.

وأكد رئيس القطاع الغربي، أن جميع الكوادر الفنية والتقنية التابعة للشركة في محطات التحويل والتوزيع والنقل، وكذلك مجموعات التدخل السريع للطوارئ والصيانة في كامل جاهزيتها على مستوى جميع المواقع في المشاعر المقدسة لاستقبال وخدمة ضيوف الرحمن.

وشارك في الجولة التفقدية، رئيس قطاع الأمن الصناعي خلف الرشدان، ورئيس قطاع صيانة الشبكة بالغربية الدكتور صالح بامسق، ومدير كهرباء مكة المكرمة منصور الزهراني، وعدد من المسؤولين عن تنفيذ الخطة التشغيلية للكهرباء في حج 1440هـ.