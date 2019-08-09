الإستعلام عن مساعدة المقطوعة ف الضمان الإجتماعي 1440هـ عبر رقم الطلب

يبحث الكثير من مستفيدي مساعدة المقطوعة في دولة المملكة العربية السعودية عن موعد إيداع المقطوعة، وذلك من أجل الإطمئنان على أنه سوف يتم إيداع المقطوعة خلال الأيام القادمة، وقد إنتشرت العديد من الوسوم في الأونة الاخيرة على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث طالب رواد مواقع التوال الإجتماعي بسرعة صرف المقطوعة من أجل الإستعداد الجيد لعيد الاضحي المبارك، حيث تعمل وزارة العمل والتنمية الإجتماعية بشكل دوري على تقديم المساعدة للأسرة السعودية من أجل ضمان لهم حياة سليمة وخالية من المتاعب والصعوبات، حيث تقدر الوزارة إرتفاع الأسعار والإصلاحات الإقتصادية التي تقوم بها المملكة من أجل تحقيق التوازن الإقتصادي والمالي .

شروط الإستفادة من مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي

يجب ان تكون الاسرة من الأسر ذات الدخل المنخفض أو الأسر التى لا تقدر على تلبية إحتياجاتها الأساسية. يجب على المستفيد الذي حصل على مساعدة المقطوعة أن يطلب تقديم المقطوعة بعد أن يتم قد مر سنة كاملة على الإستفادة من المقطوعة السابقة . يعتبر 30 ألف ريال سعودي هو المبلغ الأعلي التي تقدم للإستفادة من المقطوعة . تحدد قيمة الإعانة من خلال العديد من العوامل ومن أبرز تلك العوامل عامل الدخل الشهري وعدد أفراد الأسرة ز

الإستعلام عن المقطوعة في الضمان

يبحث الكثير من المواطنين في دولة المملكة العربية السعودية عن موقع من أجل الإستعلام والتسجيل في المقطوعة للإستفادة من برامج الضمان الإجتماعي، والتي تقدم من قبل وزارة العمل والتنمية الإجتماعية لإنعاش الأسرة السعودية ذات الدخل المنخفض أو الأسرة التي لا تقدر على تلبية إحتياجاتها الأساسية، ويمكنك عزيزي المستفيد زيارة البوابة الإلكترونية من خلال الرابط التالي الضمان الإجتماعي