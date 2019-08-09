شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة»: 2,073 منفذ بيع لتقديم الخدمات التموينية في المشاعر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (منى)

منحت وزارة التجارة والاستثمار 2,073 تصريحاً لمنفذ بيع في المشاعر المقدسة لتقديم الخدمات التموينية خلال موسم حج هذا العام.

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وتشرف الفرق الرقابية بالوزارة على تمركز 503 شاحنات في مواقعها المحددة، وتتابع 1,187 سيارة متجولة محملة بالسلع الغذائية والمياه و العصيرات والمرطبات في المشاعر المقدسة، كما تراقب أكثر من 383 منفذًا تجاريًا وعربة طعام متنقلة «فود ترك» للتحقق من جودة السلع الغذائية المعروضة من خلالها وصلاحيتها للاستهلاك، وعدم المغالاة في أسعارها.

يشار إلى أن الوزارة ضمن استعداداتها المبكرة لموسم الحج تعقد سنوياً عدداً من الاجتماعات مع ممثلي القطاع الخاص لبحث الجوانب المتعلقة بالوضع التمويني حرصاً منها على توفير جميع احتياجات ضيوف الرحمن، ويتم سنوياً تقدير عدد منافذ البيع والشاحنات والمركبات المتجولة، وكميات الوجبات الغذائية المقدمة في المشاعر المقدسة، كما يتم تنسيق جميع الجهود مع الجهات ذات العلاقة لضمان سير عمليات الإمداد التمويني وفق الخطة المعتمدة.

وتهيب وزارة التجارة والاستثمار بعموم المستهلكين للتواصل معها في حال وجود شكاوى أو ملاحظات عبر مركز البلاغات على الرقم (1900) أو عبر تطبيق «بلاغ تجاري» أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.