شكرا لقرائتكم خبر عن حاج يمني: استضافة خادم الحرمين تُجسِّد عناية المملكة بأشقائها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - بدر القثامي (مكة المكرمة) @badr_algtami

أعرب الحاج اليمني مسعد عبدالجليل، من ذوي شهداء الجيش اليمني الوطني، عن شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على مكرمته باستضافته ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

وأضاف: «حينما بُلِّغت بدعوة خادم الحرمين الشريفين لأداء مناسك الحج، امتزجت مشاعري الجياشة مع دموع الفرح لتحقق أمنيتي بأداء فريضة الحج».

وأكد الحاج اليمني أن استضافة خادم الحرمين تُجسِّد عناية قادة المملكة بأشقائهم في الجمهورية اليمنية والعالم الإسلامي، سائلا الله العلي القدير أن يحفظ المملكة حكومةً وشعباً لما تُقدِّمه من أعمال جليلة ومكارم متواصلة تجاه الإسلام والمسلمين.