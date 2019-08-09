شكرا لقرائتكم مركز الملك سلمان يوزع كسوة العيد على الأيتام في سقطرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الخميس مشروع توزيع " كساء فرحتكم فرحتنا - 2" بمحافظة سقطرى باليمن. وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس) شمل توزيع كسوة العيد والألعاب والهدايا 80 أسرة و 210 أطفال من الأيتام والنازحين والأشد احتياجا في مديرية "حديبو" وذلك بهدف إدخال الفرحة والسرور عليهم خلال أيام عيد الأضحى المبارك. ويأتي ذلك ضمن الدعم الإنساني والإغاثي المقدم من المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | مركز الملك سلمان يوزع كسوة العيد على الأيتام في سقطرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.