السعودية | مترجم فوري للغات بين الطبيب والحاج.. إليك التفاصيل

شكرا لقرائتكم مترجم فوري للغات بين الطبيب والحاج.. إليك التفاصيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قدمت وزارة الصحة السعودية لحجاج هذا العام "المترجم الفوري"، والذي يساهم في حل مشكله التواصل بين الطبيب والمريض نظير تعدد اللغات بين الحجاج.

وقال مشرف التمريض بالعناية المركزة بقسم الطوارئ بمستشفى مني عبد الرحمن أبو خضاعة، في حديثه إلى "العربية.نت"، إن وزارة الصحة قامت بتوفير أجهزة ترجمة تساهم بشكل كبير في ترجمة حوارات الأطباء مع المرضى خلال موسم الحج، وهذه المبادرة من وزاره الصحة تنفذ للمرة الأولى في السعودية، ولها أهميتها كبيرة في حل مشكله اللغة والتواصل بين الأطباء والمرضى، والتي انهت كل مشاكل التواصل مع تعدد لغات الحجاج.

وأضاف: "بفضل الله ثم بفضل حكومة خادم الحرمين الشريفين ووزارة الصحة السعودية، تم توفير هذه الأجهزة وكسر القيود الخاصة بلغة التعامل بين الطبيب والمريض عن طريق هذا الجهاز، وبذلك تصل رسالة المريض بسهولة ويتم التشخيص والعلاج".