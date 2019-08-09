، "الفلاي بورد" وعروض الألعاب النارية والليزر لأول مرة على "شاطئ أملج" ،

محمد بن مسعود - الدمام - ينطلق ثاني أيام عيد الأضحى بشاطئ منتزه الدقم .. ويستمر 20 يومًا

يرعى محافظ أملج، زياد بن عبد المحسن البازعي، حفل افتتاح مهرجان شاطئ أملج 2019م، والذي تنظمه مؤسسة الإضاءة الزرقاء لتنظيم الفعاليات "بلولايت" بإشراف الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص، وبالتنسيق مع لجنة التنمية السياحية بأملج، وذلك مساء يوم الاثنين 11 ذي الحجة 1440هـ الموافق 12 أغسطس 2019م على الشاطئ المفتوح بمنتزه الدقم السياحي ويستمر لمدة 20 يومًا.

وفي التفاصيل، أوضح نائب رئيس اللجنة المنظمة لفعاليات المهرجان والمتحدث الإعلامي باسم اللجنة، عبد الله بن عبد الرحمن النجار، أن فكرة المهرجان تأتي انطلاقًا مما تتميز به أملج الحوراء من شواطئ خلابة بطبيعتها الساحرة ومساحاتها الرملية البيضاء وأشجار النخيل المطلة على البحر، حيث تتيح فعاليات المهرجان للأهالي والسياح الاستمتاع بالشواطئ من خلال عدة أنشطة تُقام لأول مرة في محافظة أملج.

وبين أن المهرجان سيشهد عروض "الفلاي بورد" وعروض الألعاب النارية والليزر من داخل البحر لأول مرة، كما يتيح للأهالي والسياح الاستمتاع بممارسة الألعاب البحرية الحماسية ورياضة الدبابات البحرية وتجربة الفلاي بورد، وكذلك بطولة كرة القدم الشاطئية والألعاب الهوائية الشاطئية للكبار والصغار، بالإضافة إلى الاستمتاع بالجلوس في الجلسات العربية المباشرة للشاطئ وتناول المأكولات المتنوعة من أكشاك الأسر المنتجة، ومشاهدة مسرح الفعاليات والذي يقدم عروضًا متنوعة لألعاب الخفة والمرايا والماجيك شو ومسابقات الأطفال.

وأضاف : أن اللجنة المنظمة قامت بإنشاء مرسى بحري خاص في أرض الفعاليات حيث ستنطلق منه قوارب النزهة على مدار أيام المهرجان في جولات بحرية للأهالي والسياح من العائلات والأفراد لتجربة الأجواء البحرية الجميلة.

وقدم "النجار" الشكر والامتنان لمحافظ أملج رئيس لجنة التنمية السياحية على رعايته للمهرجان وثقته الكريمة بالتوجيه بإقامة احتفال أهالي المحافظة بعيد الأضحى المبارك "عيدنا أملج" ضمن فعاليات هذا المهرجان، كما قدم الشكر والتقدير للاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص على موافقتهم لإقامة المهرجان والإشراف عليه، والشكر لشركاء المهرجان "لجنة التنمية السياحية بأملج، قطاع حرس الحدود بأملج، وبلدية أملج، متمنيًا أن يستمتع الجميع بمهرجان نوعي ومختلف.