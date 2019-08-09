حجز تذاكر saudiairline الشركة السعودية للطيران وكيفية استرجاع قيمة تذكرة وإلغاء الحجز

خدمة حجز تذاكر saudiairline الشركة السعودية للطيران إلكترونياً من خلال موقع الشركة الإلكتروني، والتي توفر خدمات استرجاع قيمة تذكرة جديدة وإلغاء حجز مسبق، وفق القواعد والضوابط العامة التي تحكم ألية استرجاع التذاكر وإلغاء الحجوزات، كما يتوافر خدمة تعديل درجة السفر واختيار المقعد وحجز الفنادق، وتغيير تاريخ ومسار الرحلة من بين ما تقدمة الشركة من خدمات سنعمل على التعرف عليها.

الموقع الرسمية لشرطة الطيران السعودية يفر خدمة حجز تذاكر saudiairline وإدارة الحجز، والحصول على معلومات الرحلة وإصدار بطاقة صعود الطائرة، وكل خدمة يمكن التعرف عليها بتسلسل الترتيب على الموقع الإلكتروني، فقد يكفيك التسجيل للتمكن من الاستفادة من كل هذه الخدمات، وسداد قيمة التذاكر عبر طرق السداد المعتمدة بشك إلكتروني.

طريقة حجز تذاكر saudiairline

طريقة حجز تذاكر الطيران السعودي من موقع الشركة السعودي للطيران إلكترونيا تتم في خطوات مبسطة، تبدأ بتحديد مطار المغادرة ثم مطار الوصول، وتاريخ المغادرة والعودة إن امكن ذلك، ونوع التذكرة إن كانت ذهاب وعودة أم ذهاب فقط، ثم عدد الأفراد ونوع درجة الضيافة، ثم استكمال باقي إجراءات الحجز ثم الموافقة على الشروط والضوابط والخاصة بنوع السفر إن كان للزيارة أو الحج والعمرة، وسيتم عرض الرحلات المتاحة وتكلفة تذكرة السفر، ثم إدخال بيانات المسافرين، وإدخال البيانات الإضافية واختيار المقاعد ثم الدفع من خلال الوسائل المعتمدة، وتأكيد الحجز.

إلغاء الحجز واسترجاع تذكرة جديدة

ضوابط استرجاع تذكرة جديدة وإلغاء الحجز يمكن التعرف عليها من زيارة رابط طلب استرجاع تذكرة جديدة من موقع السعودية للطيران، ويمكن الاستعلام والاستفسار عبر رقم الهاتف 920022222 لخدمة عملاء الشركة.