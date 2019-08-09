عروض هايبر بنده لشراء الأضاحي لعام 2019

يقدم هايبر بنده السعودية مع قرب عيد الأضحى المبارك 2019 عروض مميزة عند شراء الأضحية من أحد الفروع المختارة، حيث يقوم العميل بالذهاب إلى أحد فروع بنده ومن ثم شراء الأضحية حسب رغبته من عدة أنواع وهي خروف (نعيمي، روماني، حري، بربري، رفيدي، سواكني).

طريقة شراء الأضاحي من هايبر بنده في السعودية

يقوم العميل الراغب في شراء الأضحية من هايبر بنده السعودية لعيد الأضحى 2019 أتباع الخطوات والشروط التالية:

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عروض بنده لعيد الأضحى 2019 أضحيتك عندنا