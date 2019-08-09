شكرا لقرائتكم خبر عن عــاجل: احكام السيطرة على أهم المعسكرات المطلة على عدن .. والحماية الرئاسية تطرد الانتقالي الجنوبي من جزيرة العمال والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر عسكرية أن قوات الحماية الرئاسية سيطتر على أهم معسكرات مليشيات “الانتقالي” في جبل حديد والمسيطر على ثلاث مديريات هي صيرة (كريتر) والمعلا وخور مكسر.

وقالت المصادر، إن قوات الحماية الرئاسية فرضت سيطرتها على معسكر جبل حديد، بعد معارك عنيفة ضد ميليشيا الانتقالي المدعوم من الإمارات

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كما سيطرت قوات اللواء ٣٩ التابعة للشرعية على جزيرة العمال بالكامل وقطعت الطريق البحري.

وتشهد العاصمة عدن اشتبكات متقطعة منذ امس الاربعاء بعد محاولة مليشيات المجلس الانتقالي المعاشيق واسقاط الحكومة، وهو الامر الذي تصدت له قوات الحكومة بحزم.