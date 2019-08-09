شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : مقتل القيادي البارز في الحماية الرئاسية قبل قليل .. والرئيس هادي يتلقى خبرًا كالصاعقة من مدينة عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قتل قبل قليل قائد كتيبة في ألوية الحماية الرئاسية. وقال مصدر عسكري لـ"عدن الغد" أن قائد الكتيبة الثالثة في اللواء الثالث حماية رئاسية أكرم الحييد توفي قبل قليل متأثرا باصابته اثر المعارك مع قوات تابعة للمجلس الانتقالي. وأضاف المصدر أن الحييد أصيب في المعارك بمحيط معسكر طارق بخورمكسر.

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