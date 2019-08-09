شكرا لقرائتكم خبر عن فضيحة مدوية للقائد الحقيقي للمليشيات في عدن .. (فيديو) مسرب يكشف ما يحدث في معسكرات الانتقالي الجنوبي .. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أظهر مقطع فيديو متداول فضيحة جديدة للإمارات ضمن مخططها الإجرامي لنشر الفوضى في اليمن ، وإثارة النعرات المناطقية بدعوى مساندة الشرعية.

وفي المقطع المسرّب، الذي رصده "ناس تايمز" يظهر ضباط إماراتيون أثناء إعطاء الميليشيات في العاصمة المؤقتة عدن للقيام بإنقلاب ضد الحكومة الشرعية في اليمن.

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وأكد أحد الضباط الإماراتيين للمليشيات أنه لن يأتِ العيد إلا وقد تمت السيطرة على عدن.. لكن المحاولة باءت بالفشل ، وذاقت المليشيات المتمردة الويل في شوارع المدينة.

للمزيد شاهد الفيديو:

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مقطع مسرّب لضباط إماراتيون يعطون تعليمات لميليشيات في #عدن مدعومة من قبل #الامارات للقيام بإنقلاب ضد الحكومة الشرعية في #اليمن ..ويشيرون إلى أنه لن يأت العيد إلا وقد تمت السيطرة على #عدن

(فشلت المحاولة عندما لم تتمكن قوات الحزام الأمني المدعومة إماراتيا من اقتحام #قصر_المعاشيق ) pic.twitter.com/qqt8d0q7IC — جابر الحرمي (@jaberalharmi) August 8, 2019

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جابر الحرمي✔@jaberalharmi

مقطع مسرّب لضباط إماراتيون يعطون تعليمات لميليشيات في #عدن مدعومة من قبل #الامارات للقيام بإنقلاب ضد الحكومة الشرعية في #اليمن ..ويشيرون إلى أنه لن يأت العيد إلا وقد تمت السيطرة على #عدن

(فشلت المحاولة عندما لم تتمكن قوات الحزام الأمني المدعومة إماراتيا من اقتحام #قصر_المعاشيق )

مقطع مسرّب لضباط إماراتيون يعطون تعليمات لميليشيات في #عدن مدعومة من قبل #الامارات للقيام بإنقلاب ضد الحكومة الشرعية في #اليمن ..ويشيرون إلى أنه لن يأت العيد إلا وقد تمت السيطرة على #عدن

(فشلت المحاولة عندما لم تتمكن قوات الحزام الأمني المدعومة إماراتيا من اقتحام #قصر_المعاشيق ) pic.twitter.com/qqt8d0q7IC — جابر الحرمي (@jaberalharmi) August 8, 2019

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مقطع مسرّب لضباط إماراتيون يعطون تعليمات لميليشيات في #عدن مدعومة من قبل #الامارات للقيام بإنقلاب ضد الحكومة الشرعية في #اليمن ..ويشيرون إلى أنه لن يأت العيد إلا وقد تمت السيطرة على #عدن

(فشلت المحاولة عندما لم تتمكن قوات الحزام الأمني المدعومة إماراتيا من اقتحام #قصر_المعاشيق ) pic.twitter.com/qqt8d0q7IC — جابر الحرمي (@jaberalharmi) August 8, 2019

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