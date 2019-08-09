نجحت شرطة محافظة ينبع، ممثلة في إدارة التحريات والبحث الجنائي؛ في الإيقاع بأحد مروجي العرق المسكر أثناء الترويج بمنزله الخاص، إضافة إلى مبلغ مالي بحوزته. وبحسب موقع” سبق” ، فقد رصد رجال أمن شعبة التحريات والبحث الجنائي بمحافظة ينبع نشاط فلبيني الجنسية “سائق خاص” وسط المحافظة يقوم بتصنيع مادة العرق المسكر وترويجها على مستخدميها؛ حيث تم عمل كمين محكم له للإطاحة به.
وأضافت المعلومات أنه خلال تقمص أحد المتعاونين دور زبون لما يروجه وشراء قوارير من مادة العرق المسكر، وعند الاستلام والتسليم تم القبض عليه بالجرم المشهود داخل منزله. وعثر على عدد كبير من القوارير المعدّة للبيع وجهاز تصنيع مادة العرق المسكر، إضافة إلى مبلغ مالي يتجاوز عشرة آلاف ريال، وقد تم التحفظ عليه وتسليمه إلى جهة الاختصاص.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد أن تقمص أحد المتعاونين دور الزبون … الإيقاع بسائق صنع وروج العرق المسكر تعرف على جنسيته ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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