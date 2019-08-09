صور.. الشرطة العسكرية الخاصة للقوات البرية في خدمة ضيوف الرحمن

ضمن جهود الجهات الحكومية في حج هذا العام، تشارك وزارة الدفاع ممثلة بالشرطة العسكرية الخاصة للقوات البرية الملكية السعودية بقوة واجب لدعم وإسناد قوى الأمن العام لضمان سلامة وأمن حجاج بيت الله الحرام. وألقت صورٌ عديدة الضوء على جهود جنود الشرطة العسكرية في خدمة ضيوف الرحمن، الذين يعملون على تأمين بوابات الحرم المكي والساحات وأجزاء من المشاعر المقدسة لتسهيل حركة الحجاج وتوجيه الحشود حسب الخطة المتبعة.

وأعرب قائد القوة العميد الركن جلوي العجمي عن اعتزاز وفخر القوة بخدمة الحجاج، مشيراً إلى أن توجيهات القيادة الرشيدة، بذل أقصى الجهود لخدمة وراحة الضيوف. وأوضح أن القوة لديها وحدات مدربة على مستوى عالٍ في إدارة الحشود والتدخل السريع، سائلاً الله عز وجل أن يحفظ حجاج بيت الله الحرام وأن يعودوا إلى أهلهم وذويهم سالمين غانمين.