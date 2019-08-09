المفتي يُوصي العاملين في موسم الحج باحتساب الأجر وتوخّي الرفق واللين

نشر مفتي عام المملكة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ كلمة توجيهية للعاملين في خدمة الحجاج من مختلف القطاعات والجهات. وأوصى المفتي العاملين في موسم الحج بتقوى الله والإخلاص وإتقان ما يقومون به من أعمال وخدمات واحتساب الأجر وابتغاء وجه الله والدار الآخرة. ودعا الشيخ عبد العزيز آل الشيخ العاملين في الحج إلى توخي الرفق واللين والعطف ليطلع الجميع على الجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين في خدمة ضيوف الرحمن.

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