صور.. “المرور” يكشف عدد المركبات المحجوزة بمداخل مكة المكرمة

أعلن المرور السعودي عن مجموع المركبات المحجوزة بمداخل مكة المكرمة منذ بداية إغلاق المدينة المقدسة أمام المركبات غير المصرح لها بالدخول، بمناسبة موسم الحج. وأوضحت أن جميع ركاب تلك المركبات المحجوزة وعددها 4087 مركبة نُقلوا لمقاصدهم داخل مكة المكرمة، وجميعهم من الحجاج النظاميين وأن ذلك تم عبر وسائل النقل العام. وأوضحت صورٌ مُقربة وأخرى جوية وقوف تلك السيارات في صفوف منتظمة، وعلى مساحات كبيرة.

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