“الحسيني”: شاركت بتغطية 4 عقود حج.. ومسؤول تركي كاد يورطني بعد حادثة المعيصم -صور

يمتلك صحافيون سعوديون ذاكرة راسخة عايشوا خلالها مواسم حج سابقة وعاصروا المسؤولين ووقفوا على تطور الخدمات طوال 40 سنةٍ ماضية. ومن بين هؤلاء الذين شارك بالحج كصحفي ميداني طوال الأربعة عقود الماضية خالد بن محمد الحسيني حتى لقبه البعض “عميد الميدان”، فوقفنا معه لنبعثر أرشيفه الطويل وذكرياته في الحج لنستذكر تغطياته لأحداثٍ جسيمة وقعت هناك كحادثة اقتحام الحرم المكي وحادثة نفق المعيصم، كذلك كارثة طائرة الترايستار السعودية وما يميزه هو جمعه بين الصحافة والتربية كما شهد مراحل الصحافة السعودية من أيامها الأولى زمن الفاكس وشح التقنية قبل ثورتها الأخيرة والانفتاح الإعلامي.

وفي حديث “الحسيني” وفقًا لصحيفة “سبق” أوضح أن أول مشاركة له في الحج كانت في العام 1399هـ، وكانت تصريحات الأمير نايف رحمه الله خلال الجولة أو بعد نهايتها، ثم مع مرور الأيام تم إعداد مكان في مقر الأمن العام في منى، ويُسمح لكل صحفي توجيه سؤال، حتى نظّم الأمن العام مكاناً مجهزاً يلتقون فيه مع الأمير بعد نهاية الجولة حتَّى آخر مؤتمر له في حج 1432هـ. وأوضح أن للأمير نايف رحمه الله أحاديث هامة كان يركّز خلالها في حث الحجاج على التفرُّغ للحج، والإشارة إلى الاستعدادات التي أعدّتها الدولة لخدمة الحجاج، وكان رجال الإعلام يسألون بدون حرج، وتُعطى الفرصة لأي سؤال، وكانت الجولة تبدأ من الساعة العاشرة صباحاً للرابعة عصراً، يتفقد خلالها الأمير جميع أجهزة الخدمات مدنية وعسكرية”. وتطرق “الحسيني” عن مرحلة قيام الرئيس معمر القذافي بأداء العمرة بحضور الأمير ماجد في أحد الأعوام حيث رغب في اصطحاب المصور الخاص به عند دخوله للكعبة، إلا أن الشيخ ناصر الراشد رئيس شؤون الحرمين منع المصور وقال له أمام القذافي “لا تصوير داخل الكعبة”.

كيف كان العمل الصحفي في المشاعر المقدسة؟

أتذكر أن التنقل في المشاعر كان بالأقدام في يوم عرفة وأيام منى، وحتى اليوم لا توجد مقرّات للصحف في المشاعر، لكنني استطعت في بعض السنوات بتواصلي الخاص النزول في مقر رابطة العالم الإسلامي في عرفات، وفي مقر إمارة منطقة مكة أو معسكر الحرس الوطني في منى؛ وتؤمن الاتصالات خطوط الهاتف، وننقل الفاكس لعرفات ومنى، وكان العمل شاقًا، إضافةً إلى أن إرسال الصور ومتابعة تحرّك المسؤولين من أمراء ووزراء في غاية الصعوبة وبعلاقات خاصة مع الأجهزة، كان هناك تنسيق وتكامل خدمات بين الأجهزة في المشاعر. وأذكر من أهم التغطيات يوم الحادي عشر في منى زيارة الملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله ولي العهد آنذاك لمعسكر الحرس الوطني، وزيارة الأمير سلطان وزير الدفاع رحمه الله لمعسكر القوات المسلحة، وتتم الزيارات قبل العشاء وكانت هناك لقاءات مع الأمير ماجد رحمه الله أمير منطقة مكة ذلك الوقت في مقر الإمارة بمنى، عطفاً على التواصل مع المسؤولين في أجهزة الخدمات مثل: الصحة، والتجارة، والمياه، والكهرباء، والأمن العام، وغيرها.

من تذكر من رجال الأمن تلك الفترة؟

عندما بدأت العمل الصحفي كان مدير الأمن العام الفريق أول فايز العوفي رحمه الله، ثم الفريق أول عبدالله آل الشيخ رحمه الله، ومن جاء بعده، لكن رجال الصحافة يذكرون بخير الفريق محمد بن رجاء الحربي رحمه الله، والذي كان مديراً عاماً للمرور، ثم قائداً لقوات أمن الحج، ثم نائباً لمدير الأمن العام، وكان يُقدّم كل التعاون مع الصحفيين لتسهيل مهمتهم، وأذكر أيضاً الفريق هاشم عبدالرحمن مدير عام الدفاع المدني السابق، وعدداً من القيادات العسكرية.

حدثنا عن المؤتمر الصحفي لوزير الداخلية؟

من الذكريات التي أعتز بها سؤالي للأمير نايف في أحد مؤتمرات جولة الحج عن معاناة الناس مع تصريح دخول مكة من اليوم الخامس لليوم الثاني عشر، وعلمت بعد الحج من أحد أصدقائي في الأمن العام أن الأمير طلب تقريراً عن التصاريح، وتم منع تصاريح دخول مكة، والإبقاء على تصريح دخول المشاعر، وأيضاً حديثي للفريق عبدالله آل الشيخ بتسليم رؤساء بعثات الحج الصحفية سيارة أمنية، ووافق لعامين، وكنا نتنقل بها في المشاعر ومكة أيام الحج وحضرت جولات الحج من عام 1398هـ، حتى الجولة التي تمت الأسبوع الماضي 3 ذي الحجة 1440هـ بحضور الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية، وهي الجولة رقم 42، وأنا الوحيد من الصحفيين الذي حضر الجولة كل هذه السنوات.

حدث لك موقف في حادث المعيصم، ما هو؟

حدث موقف لي في حادث المعصيم وأنا في صحيفة الرياض؛ إذ علمت بقيام مسؤول تركي كبير بزيارة الموقع، وحرصت أن ألتقي به، وتحدّث لي، وكنت أسجل ملاحظات على الورق، وأشاد وقتها بدور المملكة وجهودها، وفي مساء نفس اليوم كنت أستمع إلى إذاعة لندن مصادفة، ونقل المذيع عن نفس المسؤول التركي حديثاً مخالفاً لما قاله لي، ونُشر الحديث في الصفحة الأولى في الرياض، وبقيت قلقاً لأنني لم أسجل الحديث صوتًا، وانتظرت أن تطلب مني الصحيفة إثبات الحديث، ولكن سلم الله.

ماذا عن أحداث 1407هـ؟

نقلت أحداث 1407هـ مع حجاج إيران، وحضرت تفاصيلها، وكان منزل والدي ووالدتي رحمهما الله في حي الجميزة في مكة المكرمة، وتم التجمع أمام الشارع المقابل للمنزل، ونقلت الأحداث لصحيفة الرياض تلك الفترة ولقاءات مع الحجاج والمواطنين.

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ماذا تذكر من تغطيتك الصحفية لأحداث اقتحام الحرم؟

استطعت أن أحقق في البلاد أعمالاً صحفية مميزة في أحداث الحرم في محرم 1400هـ، بنشر حديث مع إمام يوم الحادث الشيخ محمد السبيل، والمؤذن الشيخ عبدالحفيظ خوج، والشيخ عبدالله بن حميد، وإمام الحرم الشيخ عبدالله الخليفي، وسادن الكعبة رحمهم الله، واللواء فالح الظاهري أحد قادة التطهير وحضرت المؤتمر الصحفي للأمير نايف، وأجريت أحاديث بعد تطهير الحرم داخل الحرم، وشاهدت الملك خالد والملك فهد والأمير سلطان وعدداً من الأمراء وهم يؤدون الطواف، كما رأيت جهيمان عندما تم إحضاره ومن كانوا معه أمام مقر قيادة الحادث.

ما هي قصة اتصالك بالأمير نايف رحمه الله؟

بعد أحداث الحرم، اتصلت بقصر الأمير نايف في الرياض، وطلبت الحديث إليه، وكنت أتوقع أن لا يتم إيصالي به، إلا أنه بعد ساعة اتصل بي القصر، وأوصلني بسموه، وسألته عن موعد تنفيذ الأحكام الشرعية في المعتدين على الحرم، واعتذر الأمير بلطفه المعهود، فطلب عدم النشر إلا بمراجعة صاحب المسؤولية في هذا الأمر، وشكرت سموه.

وماذا عن عملك الصحفي في تغطية حادثة طائرة الترايستار؟

من أعمالي الصحفية التي انفردت بها، هي نشر لائحة المعلمين والمعلمات في صحيفة الندوة عام 1402هـ، وفي عام 1400هـ حققت أعمالاً صحفية في صحيفة البلاد ومنها حادث احتراق الطائرة الترايستار في مطار الرياض، وكان عدد من الضحايا من مكة المكرمة بما في ذلك الانفراد بحديث مع أسرة كابتن الطائرة محمد الخويطر رحمه الله، وعدد من أسر الضحايا وأسرة مساعد الكابتن سامي حسنين، وبعد مرور ثلاثة عقود أصبح ابن الكابتن الخويطر “ريان” كابتن طيار، وأجريت معه حديثاً صحفياً، وكان عمره أيام الحادث أربع سنوات، وقبل عامين ألّف الزميل الأستاذ منصور العساف كتاباً مميزاً عن الحادث يعد مرجعاً مميزاً.

هل لك مواقف محرجة في العمل الصحفي؟

في عام 1407هـ، خصّني الفريق محمد بن رجاء بخطة السير للحج والتي لا تُنشر إلا بعد توقيع وزير الداخلية عليها، وطلب مني عدم النشر إلا بعد التوقيع، إلا أنّه رغبةً في الانفراد ووصول صحيفة الرياض إلى مكة في الطبعة الأولى نشرتها على صفحتين على أساس أن توقّع من الأمير نايف بعد مغرب اليوم الذي يسبق النشر، وأخبرني الفريق أن الأمير تأخر في عقد الاجتماع، وخشيت ألا يوقّع على الخطة والتي نُشرت بهذه الصيغة “الرياض تنفرد بنشر خطة السير بعد توقيع وزير الداخلية” وقد سلّم الله ووقع الأمير على الخطة عند منتصف الليل، وكانت الصحيفة قد وصلت إلى جدة لتوزع في اليوم الثاني.

جمعت بين الصحافة والتعليم.. حدثنا عن حياتك التربوية؟

بدأت معلماً في شوال 1394هـ في مدرسة الحجون الابتدائية في مكة المكرمة، ورشحت لإدارة المدرسة المحدثة في حي الششة، واخترت لها اسم الملك خالد، وكانت من أبرز المدارس في مكة، وبقيت فيها حتى 1417هـ، ورشّحت لإدارة المدرسة الرحمانية، ووفقني الله لإثبات تاريخ تأسيسها في عام 1330هـ بموافقة الوزارة، وقد زارها الملك عبدالعزيز في 1354هـ، وأطلق عليها اسم والده الإمام عبدالرحمن رحمهم الله، وكانت تُسمى المسعى، وأصدرت كتابها الأول في شعبان 1420هـ، وقد وجدت أن من قدامى طلابها عدد من كبار المسؤولين والأدباء والوزراء اليوم، وبقيت فيها حتى تقاعدت تقاعداً مبكراً مع بداية عام 1426هـ، وأقيم لي حفل تقاعد رعاه وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة آنذاك الأستاذ عبدالله الفايز، وقد عملت في هذه المدارس مع نخبة من خيرة المعلمين.