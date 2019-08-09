«تعليم الطائف» تنظم حملة حج مجانية لـ77 من حراس ومستخدمي الإدارة

نظمت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف برنامج حملة حج مجانية ضمن برامج مبادرة من أجلكم، مستهدفة 77 شخصًا من حراس ومستخدمين ومستخدمات التعليم بجميع مكاتب التعليم لمن لم يسبق لهم أداء المناسك، بالتعاون مع وزارة الحج والمجلس التنسيقي لمؤسسات حجاج الداخل وهدية الحاج والمعتمر.

فيما انطلقت عصر اليوم الحملة التي يرأسها المشرف التربوي عبدالرحمن بن سعيد الزهراني.

وودع المدير العام للتعليم طلال بن مبارك اللهيبي الحجاج بمشاركة عدد من الأطفال أندية حي الثانوية الأولى والثانوية 22 والابتدائية 81 والابتدائية 58 والابتدائية 79 للبنات الذين قدموا لهم باقات الورد والحلوى والمياه والعصائر وحقائب تحتوي عدد من المستلزمات الضرورية للحجاج.

وأكد اللهيبي أن ذلك يأتي إيمانًا بدور الإدارة التربوي والاجتماعي تجاه هذه الفئة المخلصة تقديرًا لجهودهم وبث السعادة في قلوبهم ورفع الروح المعنوية لديهم.

ونوه بجهود الفريق المشرف على الرحلة على عملهم الدؤوب والمستمر وجهودهم الكبيرة التي بذلوها، مقدمًا شكره لكل من ساهم وشارك في تنظيم هذه الحملة ولوزارة الحج والمجلس التنسيقي لمؤسسات حجاج الداخل وهدية الحاج والمعتمر ولأندية الحي للبنات على دعمهم ومشاركتهم التطوعية للحجاج.