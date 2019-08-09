إنفوجراف.. «الصحة» توضِّح طرق الوقاية من التلبك المعوي

يُعد التلبك المعوي أحد الاضطرابات التي تصيب الجهاز الهضمي، وتتعدَّد أعراضه بين الشعور بالألم والضيق، أو الانتفاخ، والإمساك، وعسر الهضم، وهي الأعراض المرتبطة بالمناسبات وأيام العيد.

ونشرت وزارة الصحة «انفوجراف»، عبر حسابها على موقع «تويتر»، أوضحت خلاله طريق الوقاية من التلبك المعوي، والتي تشمل: «تجنُّب الإفراط في تناول الطعام أيام العيد، والتقليل من الأطعمة المسببة لغازات البطن».

ولتجنّب المشاكل الصحية المرتبطة بالتلبك المعوي، أيضًا نصحت الوزارة بـ«طبخ اللحوم على نار هادئة من دون إضافة الزيت إليها، والحرص على إضافة السلطة والخضراوات الورقية مع الوجبة».

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ونصحت وزارة الصحة، المصابين بالسكري وارتفاع ضغط الدم بتجنّب الإفراط في تناول اللحوم والأطعمة الغنية بالكوليسترول (مثل الكبد والأمعاء وغيرها).

وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء، وجَّهت باتباع الضوابط اللازمة قبل ذبح الأضحية، مشيرة إلى أنَّه يفضّل إراحة الأضحية قبل عملية الذبح، مع الحرص على تقديم الماء لها باستمرار، وعدم إطعامها لفترة من 12 إلى 24 ساعة قبل الذبح.

وكانت الهيئة نصحت في وقتٍ سابقٍ، باختيار الأضحية من الحيوانات الخالية من الأمراض، بحيث تكون سليمة وتأكل بشكل طبيعي، وألا تكون هزيلة أو عوراء أو عرجاء مع عدم إجهادها قبل 12 ساعة من الذبح، وبعد الذبح يكون السلخ من أعلى لأسفل حتى لا يتلوَّث اللحم، مع تقطيع الأضحية إلى قطع صغيرة ووضعها في أكياس حفظ الطعام وعدم استخدام أكياس النفايات السوداء.