العثور على جثة أحد أطفال العائلة المفقودة في سيل وادي مسلة

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الخميس، العثور على جثة أحد أطفال العائلة المكوَّنة من خمسة أفراد، والتي فُقِدت أول أمس في سيل وادي مسلة.

وقالت مديرية الدفاع المدني، في تغريدة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: إنَّ «مدني أحد المسارحة وبمشاركة المواطنين وذوي المفقودين يعثر على جثة أحد الأطفال المفقودين في وادي مسلة». مؤكدًا أنَّ البحث جارٍ عن الطفل الأخير.

وعثرت فرق الدفاع المدني، في وقت سابق اليوم، على الأب وأحد أطفال العائلة المفقودة، بعد يوم من العثور على جثة الزوجة (متوفاة)، سائلة المولى عزَّ وجلَّ أن يتغمدهم بواسع رحمته.

وكانت مصادر في مديرية الدفاع المدني بجازان، أكّدت لـ«عاجل» أول أمس، فقدان عائلة من خمسة أفراد، بعد أن جرفت سيول وادي مسلة السيارة التي كانوا يستقلونها، فيما طالبت إمارة جازان المواطنين بتوخّي الحذر في أعقاب أمطار غزيرة تتعرض لها المنطقة.

وأوضحت المصادر في تصريحات لـ«عاجل»، أنَّ العائلة المكونة من خمسة أفراد (الأب والأم وثلاثة أطفال) فُقِدت، مؤكدة أنَّ فرق الدفاع المدني تقوم بجهود كبيرة في محاولة منها للعثور عليها.