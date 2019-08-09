ويأتي ذلك تقديرا للجهود الكبيرة والمميزة التي يقوم بها الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، لتعزيز مسيرة التنمية والتطور بالمملكة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتقديرا لجهود سموه المباركة لخدمة الإسلام والعناية بالحرمين الشريفين والحجاج والمعتمرين.
ويعدّ طريق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز أحد أهم طرق مدينة مكة المكرمة الحيوية من الجهة الغربية، ويمتد الطريق من نقطة تفتيش الشميسي إلى المسجد الحرام بطول 23 كيلومترا، مرورا ببوابة مكة المكرمة وتقاطع طريق مكة جدة السريع مع الطريق الدائري الرابع المسمّى بطريق علي بن أبي طالب، رضي الله عنه، وتُقام على امتداد طريق الأمير محمد بن سلمان مشروعات عدّة تشرف عليها أمانة العاصمة المقدسة وفي عدد من المواقع الاستثمارية والمخططات السكنية بمكة المكرمة.
طريق الأمير محمد بن سلمان
- أحد أهم طرق مدينة مكة الحيوية من الجهة الغربية
- يمتد من نقطة تفتيش الشميسي إلى المسجد الحرام بطول 23 كيلومترا مرورا ببوابة مكة المكرمة وتقاطع طريق مكة جدة السريع مع الطريق الدائري الرابع المسمّى بطريق علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-
- تُقام على امتداده مشروعات عدّة تشرف عليها أمانة العاصمة المقدسة وفي عدد من المواقع الاستثمارية والمخططات السكنية بمكة
كانت هذه تفاصيل خبر إطلاق اسم ولي العهد على أحد الطرق الحيوية بمكة المكرمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.