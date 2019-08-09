ويبلغ عدد ضيوف وزارة الداخلية من ذوي شهداء الواجب خلال موسم حج هذا العام 297 ضيفًا منهم 147 رجلاً و 150 امرأة، من والدي وزوجات وأولاد الشهيد ومن تستدعي الحاجة مشاركته لمرافقتهم في أداء نسكهم.
الجدير ذكره، أن وزارة الداخلية تنظم حملات سنوية لاستضافة شهداء الواجب لأداء فريضة الحج منذ 16 عامًا من خلال استضافة خمسة أشخاص من أسرة كل شهيد.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الداخلية يوجه باستضافة 297 من أسر شهداء الواجب لأداء الحج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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