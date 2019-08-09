الصينية تنضم لترجمات خطبة عرفة وآل الشيخ خطيباً

تستعد الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لإطلاق المشروع الأكبر من نوعه في ترجمة خطبة عرفة الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بهدف وصول الخطبة من مسجد نمرة إلى ملايين الحجاج والمشاهدين حول العالم، حيث يشهد موسم هذا العام إضافة اللغة الصينية إلى بقية اللغات الأخرى ليصل عدد اللغات التي سيتم بها ترجمة الخطبة إلى 6 لغات يتحدثها المسلمون والمسلمات، وهي الصينية، والأوردو،والإنجليزية، والملايوية، والفرنسية، والفارسية. يأتي ذلك في وقت صدر توجيه مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بتكليف عضو هيئة كبار العلماء رئيس مجمع خادم الحرمين الشريفين للحديث الشريف الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ خطيباً لخطبة عرفة للعام 1440هـ.

جهود الرئاسة العامة

أكد مدير مشروع خادم الحرمين الشريفين لترجمة خطبة عرفة في الرئاسة، المهندس بندر الخزيم لـ"دوت الخليج"، أن المشروع يشهد تطورا كبيرا بعد إضافة اللغة الصينية عليه، مبينا أن المشروع يشتمل على وسائل تقنية تمكن المستخدمين من الاستفادة من الترجمة في المشاعر المقدسة بعدة ترددات إذاعية، وسيتم البث في الوقت المحدد المتزامن مع صعود الخطيب المنبر، لافتا إلى أن فريق العمل يضم عشرات العاملين المؤهلين في اللغات الأجنبية والتقنية الحديثة يعملون في غرف خاصة مجهزة بأحدث الوسائل اللازمة لإنجاح هذا المشروع بمسجد نمرة بمشعر عرفات، لإيصال الترجمة لجميع المسلمين والمسلمات في مختلف أنحاء العالم من خلال القنوات والموجات والتطبيقات والمواقع الإلكترونية.

لغات الترجمة:

- الصينية

- الأوردو

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-الإنجليزية

- الملايوية

- الفرنسية

- الفارسية