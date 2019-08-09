الصينية تنضم لترجمات خطبة عرفة وآل الشيخ خطيباً

جهود الرئاسة العامة
أكد مدير مشروع خادم الحرمين الشريفين لترجمة خطبة عرفة في الرئاسة، المهندس بندر الخزيم لـ"دوت الخليج"، أن المشروع يشهد تطورا كبيرا بعد إضافة اللغة الصينية عليه، مبينا أن المشروع يشتمل على وسائل تقنية تمكن المستخدمين من الاستفادة من الترجمة في المشاعر المقدسة بعدة ترددات إذاعية، وسيتم البث في الوقت المحدد المتزامن مع صعود الخطيب المنبر، لافتا إلى أن فريق العمل يضم عشرات العاملين المؤهلين في اللغات الأجنبية والتقنية الحديثة يعملون في غرف خاصة مجهزة بأحدث الوسائل اللازمة لإنجاح هذا المشروع بمسجد نمرة بمشعر عرفات، لإيصال الترجمة لجميع المسلمين والمسلمات في مختلف أنحاء العالم من خلال القنوات والموجات والتطبيقات والمواقع الإلكترونية.
لغات الترجمة:
- الصينية
- الأوردو
-الإنجليزية
- الملايوية
- الفرنسية
- الفارسية
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