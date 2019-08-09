5 مروحيات إسعافية لتغطية المشاعر المقدسة

تم تخصيص خمس طائرات مروحية للتغطية الصحية للعاصمة والمشاعر المقدسة خلال موسم الحج لهذا العام.

وأوضح المشرف العام على شؤون الطيران بهيئة الهلال الأحمر السعودي خالد العيد لـ«دوت الخليج» أن «الطائرات المخصصة من الأحدث في العالم ومجهزة بأحدث التجهيزات الطبية الطارئة، وتعمل على مدار الساعة، ويتم فيها تقديم خدمات طبية إسعافية عالية الكفاءة والاستجابة للحالات الطارئة التي قد تكون ناتجة عن حوادث أو ما شابه، أو من خلال توفير نقل طبي بين المنشآت الصحية حسب الاحتياج لذلك عبر التنسيق الفعال بين غرف العمليات بالقطاعات ذات العلاقة».

وأبان أنه «بالإمكان الاستفادة من خدمات الإسعاف الجوي من خلال رقم طوارئ هيئة الهلال الأحمر السعودي 997 الذي سيقوم بالترحيل للإسعاف الجوي أو الأرضي بناءً على المعطيات التي يتلقاها مستقبل المكالمة بغرفة العمليات».