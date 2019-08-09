إعادة 614 مركبة مخالفة لأنظمة الحج بالرياض

وقال مدير شعبة العمليات بالقوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة الرياض المقدم مقعد السبيعي لـ«دوت الخليج» إنه «تمت إعادة أكثر من 468 حافلة و146 مركبة صغيرة مخالفة لأنظمة وتعليمات الحج من خلال نقطة فرز محافظة المزاحمية، ونقطة فرز محافظة عفيف الواقعة على طريق مكة المكرمة الرياض»، مؤكدا تطبيق النظام بحق المخالفين من الناقلين، وتحرير المخالفات لمخالفي نظامي المرور والنقل، وتسليمهم للجهات المختصة، بالتعاون مع فرع وزارة النقل بمنطقة الرياض.
مهام متعددة
بين المقدم السبيعي أن «هناك مهام متعددة تتولاها قوات أمن الطرق بالمنطقة تتعلق بالجوانب النظامية والأمنية والجنائية والمرورية، وتحقيق السلامة المرورية، وتطبيق تعليمات الحج على الركاب والحافلات، وتقديم الخدمات الإنسانية.
18 دورية
ذكر السبيعي أن هناك مراكز ضبط ودوريات أمنية على الطرق المؤدية لمكة المكرمة للحد من الحوادث وضبط مخالفي أنظمة الحج، ويبلغ عددها 24 مركز ضبط أمني، و18 دورية متحركة، إضافة إلى دوريات الرصد الآلي المتحرك والدوريات السرية لتغطية كامل النطاق الإشرافي على مدار 24 ساعة، لضمان السيطرة الأمنية والمرورية وفرض السيطرة للحد من الحوادث المرورية وضبط مخالفي أنظمة الحج.
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