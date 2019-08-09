ارتفاع ضحايا سيول جازان إلى 7

ارتفع عدد ضحايا سيول جازان إلى 7، بعد انتشال فرق الدفاع المدني ثلاث جثث بالسيول التي داهمت قرى الأساملة،بينما تواصل فرق البحث والإنقاذ بمدني أبوعريش البحث عن الشاب ياسر واصلي، لليوم الثاني على التوالي، والذي جرفته سيول وادي عز الدين جنوب أبوعريش. وباشرت أمانة جازان والبلديات التابعة لها اليومين الماضيين العمل الميداني، ونزح المياه من الطرق والأحياء، وسط استنفار تام من جميع الجهات المعنية.

تهديد مواقع

تذمر أهالي محافظة أبوعريش من موقعي مستشفى وصناعية أبوعريش، حيث تم بناؤهما وسط مجرى الأودية وتهديد السيول المستمر لهما، مطالبين بوضع حلول عاجلة للموقعين، مؤكدين أنهم يعيشون معاناة مستمرة مع جريان سيول وادي عز الدين ومقاب، على الرغم من الجهود المبذولة بوضع العقوم المؤقتة وتحويل مجرى السيول.

متابعة التقلبات

قال مدير العلاقات العامة والإعلام بإمارة منطقة جازان، عادل بن أحمد الزائري، إن «أمير جازان على تواصل مع محافظي المحافظات وأمانة المنطقة ومديري المرور والدفاع المدني والطرق والنقل وهيئة الهلال الأحمر وشركة الكهرباء والأجهزة الأمنية والقطاعات الحكومية ذات العلاقة، للاطلاع على آخر المستجدات».

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تصريف الأمطار

أوضح المشرف على أعمال أمانة منطقة جازان والبلديات التابعة لها، الدكتور إبراهيم الخياط أن «الفرق الميدانية باشرت العمل على تصريف تجمعات مياه الأمطار لمدة 12 ساعة، وأن العمل مستمر بجميع المواقع»، مشيرا إلى تجهيز فرق الطوارئ و450 معدة وآلية متنوعة، لتنفيذ أعمال نزح تجمعات مياه الأمطار والسيول.

العثور على جثث

أكد المتحدث الرسمي للدفاع المدني بجازان المقدم يحيى القحطاني أنه مع استمرار أعمال البحث عن باقي أفراد العائلة المفقودة والمكونة من 5 أشخاص في سيل وادي مسله تم العثور أمس على ثلاث جثث وهي للأب وطفلين، وفيما عثر على جثة الأم أول من أمس، لازال البحث جاريا عن الطفل الباقي.